(ANSA) - ALBERONA, 29 AGO - É stato spento questa mattina, dopo tre giorni, un incendio scoppiato nella zona boscata di Alberona (Foggia), a circa 1000 metri di altezza. Sono ancora in corso le attività di bonifica da parte dei vigili del fuoco. Il rogo ha distrutto circa 28 ettari di bosco e pineta e fino a questa mattina ci sono state diverse riprese del fuoco per la presenza di aghi di pino stratificati e per il forte vento caldo che spira in zona da giorni. Sul posto sta operando anche il Dod (direttore operazioni di spegnimento) per il coordinamento dell'attività di soccorso. (ANSA).