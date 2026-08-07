(ANSA) - LECCO, 07 AGO - Continuano anche oggi le operazioni di contenimento e spegnimento del vasto incendio boschivo in atto da tre giorni sul Monte Moregallo, davanti a Lecco e al ramo lecchese del Lago di Como. Le zone interessate dalle fiamme sono per lo più impervie, ed è stato così attivato il dispositivo aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con l'impiego dell'elicottero pesante Ericsson S-64. Il velivolo è attualmente operativo con continui sganci d'acqua. Impiegate poi due imbarcazioni delle Squadre Nautiche dei Vigili del fuoco. Il loro intervento assicura l'interdizione dello specchio d'acqua interessato e la tutela della navigazione durante le delicate fasi di prelievo dei quantitativi di acqua da gettare sul monte. (ANSA).