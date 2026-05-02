(ANSA) - LUCCA, 02 MAG - Ancora fuoco sul Monte Faeta con linea del fronte ridotta a circa 3 km oggi pomeriggio dopo un picco di oltre 20 km dei giorni scorsi. In azione tre Canadair e due elicotteri antincendio per sostenere le operazioni da terra volte allo spegnimento dei focolai. Ci sono 120 persone sfollate nel versante lucchese oggi, con l'ordinanza valida ancora per via Marinai e via San Pantaleone a Santa Maria del Giudice. Rientrata alla normalità invece la situazione in via del Monte. Quando via via è possibile, le persone vengono fatte rientrare in casa. (ANSA).