(ANSA) - VERCELLI, 07 APR - A distanza di quasi 48 ore dalle prime fiamme, non è stato ancora domato l'incendio boschivo divampato nella notte tra Pasqua e Pasquetta in Valsesia (Vercelli). La parte interessata dal rogo è la Val Mastallone, vicino al comune di Cravagliana. Sul posto sono presenti attualmente tre squadre dei vigili del fuoco, di cui una del distaccamento di Varallo dotata di autobotte, attrezzature e mezzi per incendi boschivi. Presenti anche squadre di volontari dell'Antincendio boschivi e due elicotteri regionali sempre dell'Aib. (ANSA).