(ANSA) - VERBANIA, 22 LUG - Vengono utilizzati anche i droni per il monitoraggio dell'ampio fronte, di quasi mezzo chilometro, di un incendio divampato nelle scorse ore in una prateria alpina vicino alla cresta del monte Limidario, in valle Cannobina, nel Verbano-Cusio-Ossola. Già nel pomeriggio di ieri sono stati effettuati numerosi lanci di acqua con l'elicottero regionale dei vigili del fuoco. L'area interessata dal rogo si trova vicino al confine con la Svizzera. Sul posto sta operando anche il personale proveniente da Torino. Nell'area, anche durante la notte, è rimasto attivo un presidio dei vigili del fuoco per tenere sotto controllo l'evoluzione dell'incendio. (ANSA).