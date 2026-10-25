(ANSA) - RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA, 25 OTT - Un uomo di circa settanta anni è morto a causa di un incendio divampato nella notte all'interno di una stanza della casa dove risiedeva a Riccò del Golfo (La Spezia) sulla strada statale Aurelia. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno immediatamente chiamato i soccorsi avvertendo l'odore di fumo. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco riuscendo a entrare da una finestra per spegnere il rogo. Una volta all'interno i pompieri hanno fatto la tragica scoperta: l'inquilino era già esanime e per i sanitari della Croce rossa di Riccò del Golfo non è stato possibile fare altro se non constatarne il decesso. Presenti sul posto anche in carabinieri che indagano sull'origine dell'incendio. (ANSA).