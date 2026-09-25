(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi all'interno del ristorante "Gransapor" nel Sestiere di Catello, a Venezia. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 19.00, con due squadre e le Autopompe Lagunari dalla sede del centro storico. Il ristorante era aperto al momento dell'incendio e le persone presenti sono uscite senza conseguenze. Non ci sono stati intossicati e l'albergo soprastante è stato evacuato in via precauzionale. All'arrivo delle squadre era presente parecchio fumo, ma l'incendio è stato gestito in breve tempo. L'intervento è tuttora in corso per le verifiche all'interno del locale e per mettere in sicurezza il solaio della struttura. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto è intervenuto anche personale Enel. (ANSA).