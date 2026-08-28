(ANSA) - ARZANA, 28 AGO - Sono arrivate alle porte di Arzana le fiamme divampate nel pomeriggio nel bosco prospicente il paese dell'Ogliastra. Il sindaco Angelo Stochino ha dovuto fare evacuare oltre un centinaio di persone, tra le quali i 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici. Allontananti da casa anche i residenti delle case sparse in campagna e alcuni abitanti alla periferia della cittadina. "La situazione è drammatica", ha detto concitato all'ANSA". Sul posto tre Canadair (uno appena richiesto), due Super Puma e tre elicotteri leggeri della flotta regionale. (ANSA).