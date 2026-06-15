(ANSA) - AREZZO, 15 GIU - Sette persone tratte in salvo dai vigili del Fuoco dai piani alti di un hotel di Arezzo durante un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. E' successo nella centrale via Vittorio Veneto. Le persone si trovavano ai piani superiori della struttura e non riuscivano a raggiungere l'uscita a causa del fumo che aveva invaso l'edificio. L'allarme è scattato alle 17,40. Le fiamme, secondo quanto riferito dai pompieri, si sono sviluppate in una camera dell'albergo, mentre il fumo si è rapidamente diffuso nell'intera struttura ricettiva. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del Fuoco con autoscala e autobotte. I soccorritori hanno evacuato i sette ospiti utilizzando autorespiratori e maschere di evacuazione. Un'altra persona è riuscita invece a uscire in modo autonomo dall'edificio. Il bilancio è di otto persone intossicate dal fumo, tutte affidate alle cure del personale del 118. Sul posto polizia locale e carabinieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con la completa estinzione dell'incendio. Indagini in corso. (ANSA).