(ANSA) - MANTOVA, 23 GIU - Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento devastato da un incendio in via Cittadella 14, a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, con rinforzi arrivati anche da Rovigo e Ferrara, e la squadra di Suzzara per competenza territoriale. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo sell'uomo. In via Cittadella sono arrivati anche i carabinieri e il personale sanitario del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. (ANSA).