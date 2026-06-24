(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 24 GIU - Un vasto incendio si è sviluppato nella serata di ieri in una baraccopoli, dove trovano rifugio migranti, per lo più braccianti agricoli, in contrada Boscarello nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano. Nel rogo quattro persone sono rimaste ferite, una in modo serio. Quest'ultima è stata trasportata nell'ospedale di Brindisi per le gravi ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia e i carabinieri el Reparto territoriale. In particolare gli agenti hanno salvato i quattro migranti che rischiavano di essere colpiti dalla deflagrazione di una bombola di gas esplosa in seguito all'incendio. Per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona. La Polizia ha avviato le indagini per accertare la dinamica dell'incendio e le eventuali responsabilità. (ANSA).