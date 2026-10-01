(ANSA) - VICENZA, 01 OTT - Un imponente incendio è divampato nel primo pomeriggio alla Deroma spa, azienda di laterizi di Malo (Vicenza), con un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme si sono propagate in un capannone e successivamente hanno innescato delle esplosioni. Sul posto sono giunti intorno alle ore 14.00 i Vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una parte del capannone, avvolgendo parte della struttura. Sul tetto dell'edificio sono presenti pannelli fotovoltaici. Le squadre dei pompieri sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento dell'incendio, con l'obiettivo di evitare la propagazione delle fiamme al resto dello stabilimento. Sul posto squadre della centrale di Vicenza, dei distaccamenti di Thiene e Schio, con il supporto di una piattaforma tridimensionale giunta da Rovigo, un carro schiuma e un robot cingolato dal Comando di Padova, un'autopompa dal Comando di Verona, un'autobotte da Treviso e un'autobotte chilolitrica da Verona. Al momento non si segnalano persone coinvolte. (ANSA).