(ANSA) - VERONA, 01 SET - Otto persone, tra le quali tre minorenni e un carabiniere che ha portato i primi soccorsi, sono state portate in ospedale in seguito ad un incendio divampato in un appartamento di un condominio Ater a San Giovanni Lupatoto (Verona). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, che non si sono estese ad altri appartamenti, anche se alcuni inquilini - tra i quali una donna 97enne - sono stati evacuati per precauzione. Tra le persone ricoverate in ospedale, tre hanno accusato maggiori sintomi da intossicazione e sono state accolte al Policlinico di Borgo Roma in codice giallo assieme ad un quarto inquilino in codice verde. Altre quattro sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. (ANSA).