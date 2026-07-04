(ANSA) - COLLEDARA, 04 LUG - Le fiamme sono ancora vive, ma l'incendio che ha colpito lo stabilimento dolciario Lazzaroni a Piane Vomano di Colledara, in provincia di Teramo, è attualmente sotto controllo e in fase di spegnimento. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte. Nelle ultime ore, lo sforzo dei soccorritori si è concentrato principalmente nel circoscrivere il rogo, riuscendo a evitare che le fiamme si estendessero dal magazzino alle porzioni attigue della struttura industriale. La gestione dell'emergenza resta massima a livello locale. Il sindaco di Colledara, Manuele Tiberii, ha confermato l'attivazione del Centro Operativo Comunale e ha ricordato alla cittadinanza che rimangono pienamente in vigore tutte le restrizioni firmate nell'ordinanza sindacale. Il provvedimento impone la chiusura temporanea di tutte le aziende della zona industriale e la sospensione della viabilità nelle aree vicine al sito dell'incendio. Nonostante i primi rilievi dell'Arpa abbiano escluso criticità nell'aria, per i residenti e i lavoratori che si trovano nel raggio minimo di un chilometro dallo stabilimento, restano tassativi l'obbligo di mantenere chiuse porte e finestre, la disattivazione degli impianti di condizionamento con presa d'aria esterna e il divieto di soggiorno all'aperto. Sul fronte della sicurezza alimentare e degli allevamenti, l'ordinanza vieta il consumo e la raccolta di prodotti ortofrutticoli coltivati nella zona, disponendo al contempo il divieto di pascolo e l'obbligo di tenere al chiuso sia gli animali domestici sia quelli da reddito, vietando l'uso di foraggi freschi esposti ai fumi. (ANSA).