(ANSA) - SANTA CESAREA TERME, 05 LUG - Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, e il fronte del fuoco, partito probabilmente dalle campagne della vicina Cerfignano, sta rapidamente avanzando verso l'abitato sospinto dal forte vento. Il fumo ha già raggiunto alcune zone abitate e, a scopo precauzionale, sono stati fatti evacuare l'albergo delle terme Palazzo e l'Hotel Mediterraneo oltre al complesso residenziale Palazzo Miglietta. Un centinaio le persone che sono state fatte allontanare dalle strutture. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e volontari della protezione civile in attesa dell'arrivo di un Canadair che dovrebbe arrivare attorno alle 19.00. (ANSA).