(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Il gruppo base del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia si sta recando in via don Minzoni, dove è scoppiato un vasto incendio nella sede smistamento pacchi della Brt per valutare la situazione ed effettuare i primi rilievi. Sono stati inoltre allertati il servizio meteo per le previsioni e la valutazione precisa di come soffiano i venti e il gruppo della contaminazione atmosferica per l'eventuale supporto ed installazione del campionatore ad alto volume. (ANSA).