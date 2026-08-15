(ANSA) - MILANO, 15 AGO - Stanno rientrando nelle loro abitazioni alcune decine di residenti delle abitazioni vicine al monte Goj interessato da un incendio scoppiato tra il 13 e il 14 agosto e che ha rischiato di lambire la città. In una cinquantina erano stati sgomberati in via precauzionale. Per domare le fiamme è stato necessario un imponente contingente di vigili del fuoco e sono intervenuti anche elicotteri e Canadair. Rimangono sul posto i vigili del fuoco per controllare il riemergere di focolai. (ANSA).