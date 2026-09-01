(ANSA) - PALERMO, 01 SET - E' morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo, Salvatore Giglia, il 26enne rimasto gravemente ustionato due giorni fa durante l'incendio divampato a Ciminna. Il giovane aveva cercato di fronteggiare le fiamme che stavano danneggiando la sua campagna e la sua villetta. "La nostra comunità è oggi profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Salvatore Giglia, giovane di appena 26 anni - dice il sindaco Vito Filippo Barone - di fronte a una perdita così dolorosa e ingiusta, le parole sembrano non essere sufficienti. È difficile accettare che una vita così giovane, con ancora tanti sogni, progetti e speranze davanti a sé, sia stata spezzata così presto. In questo momento di immenso dolore - aggiunge il primo cittadino - desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa, facendoci interpreti del dolore e della commozione dell'intera comunità. In occasione delle esequie funebri sarà proclamato il lutto cittadino. A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia". (ANSA).