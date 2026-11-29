(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Il reparto maschile del carcere di Genova Pontedecimo è stato evacuato dopo che un detenuto di 32 anni ha dato fuoco al materasso. Lo denuncia Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Fp Polizia penitenziaria. "In pochi minuti, una densa coltre di fumo - spiega il sindacalista - ha invaso il piano terra, propagandosi rapidamente all'interno dell'intero reparto". Il rogo è stato domato dagli agenti e dai vigili del fuoco. Gli 80 detenuti sono stati sistemati nell'area passeggi. L'autore del gesto è "segnalato da tempo anche all'area sanitaria. Ed è proprio questo il nodo della questione: esiste una distanza enorme - continua Pagani - tra la direzione e l'area sanitaria. Servono decisioni e interventi immediati". Per il segretario, "la polizia penitenziaria non può essere chiamata a tappare ogni falla del sistema, continuando a pagare il prezzo di una gestione emergenziale permanente. Non si può continuare a fare affidamento esclusivamente sul senso del dovere e sul sacrificio degli agenti. Occorrono interventi concreti, risorse adeguate e una collaborazione effettiva tra direzione e area sanitaria". (ANSA).