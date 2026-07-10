(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sarà alle 12 a Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola) per un sopralluogo sul luogo di uno degli incendi che stanno colpendo la provincia piemontese. Sarà accompagnato dagli assessori regionali alla protezione civile, Marco Gabusi, e all'Ambiente, Matteo Marnati. Ieri sono state evacuate in via precauzionale 150 persone dalla frazione Colloro di Premosello Chiovenda, dove il rogo rischiava di arrivare vicino alle case. Le persone fragili sono state ricoverate in una casa di riposo, per gli altri sono state messe a disposizione due palestre. (ANSA).