(ANSA) - VICO EQUENSE, 16 SET - Se ieri sera finalmente la Statale 163 è stata riaperta da Vico Equense verso Positano permettendo a molti lavoratori di far rientro a casa, stamani si circola a singhiozzo, ma solo perché si sta girando uno spot pubblicitario, già programmato da tempo. Sul versante della Costiera amalfitana l'incendio è stato domato. Risultano ancora alcuni focolai tra Agerola e la zona alta di Vico Equense, dove la Protezione civile di molti centri e Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte. Da Vico Equense i vigili urbani di Vico assicurano che tutto è sotto controllo. Restano ora i danni, tanti, alla vegetazione, alberi secolari bruciati, fauna e sottobosco distrutto. Con un grave rischio frane ora che arriveranno le piogge. Di più, molti turisti hanno disdetto il loro arrivo in alcune località (ANSA).