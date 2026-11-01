(ANSA) - ROMA, 01 NOV - You Can See Everythign, il documentario rivelazione di Nathan Fielder e Lance Oppenheim su Elizabeth Holmes e il caso Theranos - una delle più eclatanti storie di frode che ha scosso in anni recenti la Silicon Valley - conquista la vetta del box office nordamericano in un fine settimana di Halloween piuttosto fiacco. Il film di A24 - che sta facendo parlare di sé in ottica Oscar - ha incassato 10,6 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada. Al secondo posto si piazza Clayface, l'action a tinte horror di James Watkins che racconta la storia delle origini di un cruento antagonista di Batman - prodotto da Warner Bros. e DC Comics - con un incasso di 10,4 milioni di dollari sul mercato domestico (22,8 milioni di dollari in tutto il mondo, per un totale di 83 milioni di dollari). Terza piazza per Wildwood - I segreti del bosco proibito di Travis Knight, fantasy animato in stop motion prodotto dalla Laika, con 7,5 milioni di dollari in Usa (12,3 milioni complessivi nel fine settimana, per un bottino totale di 35,8 milioni di dollari). In quarta posizione, con 4,1 milioni di dollari nel weekend, Wicker della Black Bear, la commedia romantica scritta e diretta da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson, con Olivia Colman e Alexander Skarsgård. Al quinto posto l'adattamento del videogioco Street Fighter, prodotto da Paramount, con 3,2 milioni di dollari nel fine settimana. (ANSA).