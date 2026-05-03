(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Ottimo debutto al botteghino Usa per Il Diavolo Veste Prada 2: il sequel all star della Disney ha incassato 77 milioni di dollari nel primo weekend nelle sale, superando di gran lunga il bottino del film originale, che nel 2006 aveva esordito negli Stati Uniti con 27,5 milioni di dollari. Si tratta inoltre del quarto miglior debutto dell'anno - segnala Variety - dietro a Michael (97,5 milioni di dollari), Super Mario Galaxy - Il film (131 milioni di dollari) e L'Ultima Missione: Project Hail Mary (80 milioni di dollari). Il Diavolo 2 - prodotto con un budget di circa 100 milioni di dollari, escluso quello per il marketing - ha incassato altri 156,6 milioni di dollari al botteghino internazionale, portando il totale globale a 233,6 milioni di dollari. In seconda posizione Michael con ben 54 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, in calo di appena il 44% rispetto al debutto. Il biopic musicale della Lionsgate su Michael Jackson ha raggiunto 183,8 milioni di dollari in Nord America e 423 milioni di dollari a livello globale. Il film d'animazione della Universal Super Mario Galaxy - Il film si è piazzato al terzo posto con 12,1 milioni di dollari. Dopo quattro fine settimana di programmazione, il titolo per famiglie ha incassato 402,67 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 900 milioni di dollari a livello globale. Quarta posizione per L'Ultima Missione: Project Hail Mary con 8,5 milioni di dollari: il blockbuster con Ryan Gosling ha incassato finora 318 milioni di dollari in Nord America e 638,4 milioni di dollari in tutto il mondo. Debutto al quinto posto per il thriller indipendente Hokum della Neon, con 6,4 milioni di dollari: Adam Scott interpreta uno scrittore che si reca in una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori, ignaro che la tenuta sia infestata da un antico male. (ANSA).