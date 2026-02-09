(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Ancora soddisfazione per il cinema italiano con tre film sul podio del box office del fine settimana secondo i dati Cinetel. Gabriele Muccino resta in vetta per il secondo weekend con il suo nuovo film 'Le cose non dette', con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, con 1.701.942 euro , per un bottino complessivo di 4.411.615 euro. A completare il podio due new entry: seconda è la commedia gialla 'Agata Christian - Delitto sulle nevi' di Eros Puglielli con Christian De Sica, con 1.490.655 euro (1.530.863 con le anteprime), terza quella di e con Antonio Albanese, 'Lavoreremo da grandi', con 783.062 euro. Quarta posizione per il documentario 'Stray Kids: The Dominate Experience' (692.249 euro); reggono al quinto posto 'Marty Supreme' (4.118.128 euro) di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, e in sesta posizione Buen Camino con Checco Zalone che ormai si avvicina al risultato eccezionale di 75,8 milioni di euro totali con quasi 9,5 milioni di presenze. La settima piazza è di 'Hamnet - Nel nome del figlio' di Chloé Zhao, che ha debuttato con 595.926 euro. Ottavo Paolo Sorrentino con 'La Grazia' (433.180 euro nel weekend, 6.815.878 euro totali), con Toni Servillo e Anna Ferzetti. In nona posizione un altro debuttante, 'Anaconda' (294.926 euro). Chiude la top ten 'Sentimental Value' di Joachim Trier con 256.635 euro nel weekend e complessivi 1.211.273 euro. Nell'ultimo fine settimana il botteghino è stato di 8.988.775 euro, con un +35% rispetto al corrispondente fine settimana del 2025 e un pareggio rispetto allo scorso weekend (+0,2%). (ANSA).