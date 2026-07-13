(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Resta in vetta agli incassi al cinema il film di animazione Minions & Monsters, ultimo della saga, prequel ambientato nella Hollywood anni Venti, con 1.257.362 di euro nel week end per un totale in due settimane di 4.825.545 euro. Saldo al secondo posto Toy Story 5 che alla quarta settimana di programmazione ha conquistato altri 458.477 euro per un totale di 8.092.050 euro. Nuovo ingresso al terzo posto della classifica Cinetel, dal 9 al 12 luglio, per 'La casa - Il rogo del male' la saga horror prodotta dal creatore del franchise Sam Raimi e diretta dal regista Sébastien Vaniček (Vermin), che completa il podio con un totale in cinque giorni di 547.837 euro. Scende al quarto posto Disclosure Day di Steven Spielberg con 171.867 euro per un incasso in cinque settimane di programmazione di 4.792.845 euro, seguito dal blockbuster Supergirl di Craig Gillespie con 92.034 euro nel week end, per un totale di 1.234.249 euro in 3 settimane. New entry al settimo posto dove si piazza la commedia 'Election day' di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi, con la carriera della deputata progressista Renata Innocenti sull'orlo del baratro, che ottiene 79.876 euro in 4 giorni. Al nono entra 'L'Hangar rosso' di Juan Pablo Sallato sul golpe cileno del 1973 che in quattro giorni raccoglie 44.449 euro. Slittano dal quinto all'ottavo posto l'horror Backrooms di Kane Parsons che va a 4.991.218 euro di incassi totali in sette settimane di programmazione (74.680 euro nel weekend) e al decimo Michael, il biopic su Michael Jackson, che chiude la top ten con 36.827 euro nel fine settimana per un complessivo in dodici settimane di 25.527.670 euro. Il totale dell'incasso di questo weekend è stato di 3.287.650 euro, con un calo del 27% rispetto al fine settimana scorso (4.497.956 euro). (ANSA).