(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Naza è primo ai botteghini italiani. Secondo la classifica Cinetel, il film documentario che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani a Gaza si è imposto nel fine settimana con 1.219.051 euro, nei sette giorni di programmazione ha raggiunto 3.033.586 euro ed è stato visto da quasi 400mila spettatori. Naza, che all'ultimo festival del cinema di Venezia ha preso il premio della Giuria, inizialmente doveva rimanere in sala solo dal 28 al 30 settembre. In seconda posizione troviamo il survival Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio con Brad Pitt, che chiude il suo secondo fine settimana con 738.353 euro e 2.134.153 di incassi totali dal 24 settembre. In terza e quarta posizione due nuove uscite. La prima è Verity thriller psicologico con protagoniste Anne Hathaway e Dakota Johnson, partito con 661.377 euro in quattro giorni di programmazione. Quarto è Digger, di Alejandro Gonzales Inarritu con un Tom Cruise inedito, registra all'esordio 532.945 euro. Scende dal primo al quinto posto Avengers: Endgame Extra con 465.753 euro e 3.316.280 in due settimane di programmazione. Sesta posizione l'horror Resident Evil con 385.457 euro e dal 17 settembre ha incassato 3.352.325 euro. A seguire il film di animazione L'isola dei ricordi con un incasso nel fine settimana di 202.467 euro e un totale di 645.223 euro dal 24 settembre. Esordio in ottava posizione per La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, ispirato ad un caso di cronaca nera avvenuto a Roma dieci anni fa: nel fine settimana ha incassato in totale 176.223 euro. In nona posizione resiste The Invite - Il piacere è tutto nostro con Penelope Cruz, con 162.719 euro e un totale di 1.593.296 euro dal 16 settembre. Decima posizione per il docufilm Link Park: Unshatter dedicato al gruppo musicale, in cinque giorni ha totalizzato 221.182 euro. Gli incassi complessivi nel week end sono stati 5.954.715 euro, in flessione del 26% sullo scorso fine settimana. (ANSA).