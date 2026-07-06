(ANSA) - ROMA, 06 LUG - In attesa dell'uscita di Odissea di Christopher Nolan il 16 luglio, la vetta degli incassi al cinema è di Minions & Monsters. Il film di animazione ha debuttato con quasi 2,8 milioni di euro in cinque giorni. Un esordio tiepido, al pari degli Stati Uniti. L'ultimo film della saga è tallonato da Toy Story 5 che alla terza settimana di programmazione ha conquistato altri 821mila euro per un totale di oltre 7,3 milioni. Completa il podio Disclosure Day di Steven Spielberg che in quattro settimane di programmazione ha superato in totale 4,5 milioni di euro, oltre 274mila dal 2 al 5 luglio. A seguire nella classifica Cinetel degli incassi c'è Supergirl che ha messo in cascina altri 634mila euro, superando di poco il milione totale. Poi la sfilza di titoli horror: Obsession, che in otto settimane si avvicina ai 5 milioni di incassi totali (166mila euro nel weekend); Backrooms che va oltre i 4,8 milioni di incassi totali per sei settimane di programmazione (85mila euro nel weekend) e Scary Movie che ha raggiunto i 4 milioni in cinque settimane (134mila l'incasso del weekend). All'ottavo posto il film Michael che in undici settimane in sala ha raggiunto quasi i 25,5 milioni di euro. A seguire Cos'è l'amore con un totale di 88mila euro e in decima posizione rientra Il diavolo veste Prada che in dieci settimane di programmazione ha totalizzato quasi 32 milioni di incassi. Il totale dell'incasso di questo weekend è stato di 4.460.239 euro con 575.730 presenze, il 13% in più sul fine settimana scorso (3.963.573 euro). (ANSA).