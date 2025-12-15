(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Continua la marcia trionfale di Zootropolis 2 al botteghino. Al box office in Italia ha superato i 12 milioni in tre settimane di programmazione (12.738.577): il bottino del weekend per la banda di animali parlanti che combattono gli stereotipi è di 1.578.945, secondo i dati Cinetel. In seconda posizione si conferma Oi Vita Mia, la nuova commedia con Pio e Amedeo che rastrella altri 1.138.691 euro, per un incasso complessivo di 7.103.609 dopo tre settimane, che certificano la commedia come migliore incasso italiano della stagione con 946.148 presenze. Stabile sul terzo gradino del podio anche Five Nights at Freddy's 2: il secondo capitolo del franchise horror della Universal tratto dal videogioco e diretto da Emma Tammi, che al secondo weekend in sala fa registrare 523.276 euro, portando il totale a 2.531.861. Quarta piazza per Brunello - Il Visionario garbato, il documentario firmato Giuseppe Tornatore con musiche di Nicola Piovani su Brunello Cucinelli, che in sei giorni sugli schermi ha guadagnato 971.262 euro (471.393 nel fine settimana). Stabile in quinta posizione, alla seconda settimana di programmazione, Attitudini: Nessuna, il documentario di Sophie Chiarello che propone un viaggio nella carriera di Aldo Giovanni e Giacomo tra ricordi, ironia e dietro le quinte: 436.151 nel weekend, per un totale di 1.739.768 euro. Si inserisce in sesta posizione Jujutsu Kaisen: Esecuzione, il lungometraggio anime che fa da ponte con la terza stagione in arrivo a gennaio 2026: 294.685 per un totale in sette giorni di 811.009. Perde tre posizioni, ed è settimo Mamma, Ho Perso l'Aereo: uno dei film natalizi più amati, tornato in sala (fino al 10 dicembre) in occasione del 35/o anniversario: 224.115 l'incasso di giovedì per un totale di 1.634.811 euro. Ottava piazza per Vita Privata (Vie Privée), il thriller con Jodie Foster che recita per la prima volta in francese e Daniel Auteuil, passato prima a Cannes e poi alla Festa del Cinema di Roma, con 194.689 euro in quattro giorni. New entry anche in nona posizione con Lupin the IIIrd - The Movie - La stirpe immortale, con 122.952, che precede L'Illusione Perfetta - Now You See Me - Now You Don't, il terzo film sui Cavalieri della Magia diretto da Ruben Fleischer, decimo con 89.022 euro e un incasso totale di 3.705.945 in cinque settimane. Nel complesso il box office dal 10 al 14 dicembre è di 6.119.657 euro, in calo del 43% rispetto allo scorso weekend (10.667.464) e del 2.83% rispetto al corrispondente fine settimana di un anno fa (6.301.153). (ANSA).