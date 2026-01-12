(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Continua l'avanzata al box office di Checco Zalone e del suo Buen Camino che si conferma al top degli incassi del weekend e raggiunge la considerevole cifra totale di 65 milioni 292mila euro in totale - a un passo dal record di Quo Vado (65 milioni 365mila euro) - alla terza settimana di programmazione. Nel fine settimana, secondo i dati Cinetel, ha incassato 5.632.823, in calo rispetto ai primi 15 giorni, ma comunque rimanendo al primo posto tra i più visti. Al secondo posto stabile il nuovo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, ma a netta distanza dalla commedia di Zalone con 1 milione 422mila euro e un totale in quattro settimane di 23 milioni 667mila euro. Risale di una posizione ed è terzo il legal movie storico Norimberga con Russell Crowe, che incassa 878mila euro, sfondando quota 7 milioni (7.055.950) in quattro settimane in sala. Guadagna posizioni rispetto a sette giorni fa ed è quarto Una di famiglia di Paul Feig, con 794mila euro (2.213.031 in quindici giorni). Il thriller sociale di Park Chan-wook, No Other Choice, incassa 673mila euro e si piazza al quinto posto, davanti a Spongebob. Un'avventura da pirati, che scivola di tre gradini, con 566mila (3.086.981 in due settimane). Due posizioni in meno anche per il film Disney Zootropolis 2, al settimo posto questa settimana con 396mila (in sette settimane di programmazione ha accumulato 18 milioni 547mila). Stabile in ottava posizione il film firmato da Damiano Michieletto, Primavera (356.756, per un totale di 1.890.642 in tre settimane). Chiudono la top ten il debutto di Sirat con 150mila euro e il film di Jim Jarmusch vincitore del Leone d'oro a Venezia Father Mother Sister Brother con 141.723 (1 milione 399mila in quattro settimane). Con la contrazione degli incassi di Zalone, segno meno anche per gli incassi totali: 11.633.930, pari al 58% in meno rispetto a una settimana fa. Variazione minima invece rispetto allo stesso periodo di un anno fa quando l'incasso registrato era stato di 11.447.013 (+1,64). (ANSA).