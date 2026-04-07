(ANSA) - ROMA, 07 APR - Le denunce di infortunio in occasione di lavoro, al netto degli studenti, presentate all'Inail nei primi due mesi dell'anno sono state 63.112 (+2,4% rispetto allo stesso periodo 2025); per gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto casa-lavoro, sono state 13.217 (+8,5%). Lo indica l'Istituto, aggiungendo che le denunce di infortuni mortali (sempre al netto degli studenti) sono state complessivamente 99 (in calo del 25,6% dalle 133 del periodo gennaio-febbraio 2025): in particolare, sono state 70 in occasione di lavoro (-27,8%) e 29 in itinere (-19,4%). (ANSA).