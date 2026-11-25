(ANSA) - MILANO, 25 NOV - E' stato sorpreso da un agente fuori servizio a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Milano mentre telefonava a una donna minacciandola. La Polizia di Stato ha ricostruito una vicenda di violenze e atteggiamenti persecutori ai danni della sua ex compagna e ha arrestato un uomo di 44 anni che ora, nella Giornata contro la violenza sulle donne, è in carcere. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in collaborazione con quelli del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana. L'intervento ha avuto origine a bordo di un convoglio ad alta velocità diretto a Milano: un componente delle forze dell'ordine, libero dal servizio, ha chiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria dopo aver notato il comportamento particolarmente agitato dell'uomo durante una telefonata. Gli accertamenti hanno ricostruito un quadro di reiterate condotte persecutorie dell'uomo nei confronti della ex compagna, già vessata con moleste e minacce. Contattata dagli investigatori, la vittima ha riferito di essere da tempo sottoposta a insistenti telefonate, messaggi, videochiamate e minacce, confermando le continue pressioni e intimidazioni. La donna ha raccontato che la relazione sentimentale era stata caratterizzata da comportamenti possessivi, gelosia ossessiva ed episodi di violenza. L'uomo è stato perquisito e nello zaino aveva un coltello a serramanico. E' quindi stato portato negli uffici della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale, dove è stato arrestato grazie alla documentazione prodotta dalla persona offesa: screenshot, registrazioni audio e altro materiale. Al termine degli accertamenti, l'uomo è quindi stato arrestato per atti persecutori e portato in carcere a San Vittore. (ANSA).