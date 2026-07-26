(ANSA) - MADRID, 26 LUG - Stamattina i vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città costiera di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi a ovest della capitale Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale della Spagna, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi. "L'incendio è oltre la nostra capacità di spegnimento; ha un perimetro di circa 21 chilometri. È ancora difficile determinare il numero di ettari bruciati", ha detto ai giornalisti sabato sera Juanfran Perez Llorca, presidente della regione di Valencia. "Abbiamo evacuato circa 15.000 persone". Le autorità spagnole hanno anche ordinato nuove evacuazioni sabato intorno a Toledo, a sud-ovest di Madrid, descrivendo la situazione come complessa, con raffiche di vento che spingono l'incendio verso sud. Circa 60.000 persone sono già state evacuate dall'area di Madrid, dove aerei antincendio portoghesi, italiani e di altri Paesi stanno supportando le squadre spagnole a terra. (ANSA).