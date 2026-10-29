(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Promuovere la salute e la prevenzione femminile, favorire comportamenti igienici appropriati e garantire pari opportunità di accesso ai presidi sanitari, indipendentemente dalle condizioni economiche e dal territorio di residenza. Sono le principali finalità della misura approvata dalla Giunta regionale della Sardegna, che introduce un contributo annuale per l'acquisto di prodotti destinati all'igiene mestruale. La misura, finanziata con l'ultima variazione di bilancio regionale, prevede uno stanziamento di 2,1 milioni di euro per quest'anno e di 6,3 milioni per ciascuna delle annualità 2027 e '28, per un totale di 14,7 mln nel triennio. Sarà riconosciuto un contributo pari a 100 euro annui per le ragazze residenti in Sardegna di età compresa tra i 12 e i 20 anni, senza alcun requisito reddituale, e, indipendentemente dall'età, alle donne in condizioni di particolare necessità attestata dai Centri per la famiglia o da altre strutture pubbliche competenti. Avranno priorità le situazioni di grave disagio economico, marginalità, emergenza abitativa, accoglienza in strutture dedicate e presa in carico nell'ambito dei percorsi di protezione dalla violenza. Il contributo sarà erogato attraverso un credito personale associato alla Tessera sanitaria, utilizzabile anche in più acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati, senza necessità di anticipare denaro. Potrà essere impiegato per acquistare assorbenti esterni e interni, coppette mestruali, biancheria mestruale lavabile e altri prodotti specificamente individuati dagli atti attuativi. (ANSA).