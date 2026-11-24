(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 24 NOV - Nell'arco di appena quattro anni avrebbero condotto attività illecite tali da permettere a circa 5.900 persone di tutta Italia di ottenere altrettanti diplomi scolastici in cambio di somme di denaro. Titoli che sarebbero stati rilasciati - è la tesi degli inquirenti - senza che i soggetti interessati abbiano mai frequentato neppure per un giorno la scuola. Per queste ragioni, i militari della Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla Procura di Torre Annunziata, nei confronti di 32 persone, tutte indagate a vario titolo per associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, tra l'altro, per complessivi 46 reati che sarebbero stati commessi negli anni compresi tra il 2022 e il 2025. In particolare, il provvedimento di sequestro ha riguardato 14 società di capitali, tredici delle quali si sarebbero nel corso del tempo avvicendate nella gestione di sei istituti scolastici di secondo grado paritari tra Torre Annunziata e l'area vesuviana. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di denaro che avrebbero costituito il presunto profitto dei reati contestati, per un ammontare complessivo pari a circa 7 milioni di euro (6.937.663 euro per la precisione), nonché di un'auto di grossa cilindrata intestata ad uno degli istituti scolastici interessati per un valore di 168.000 euro. L'indagine era partita da attività svolte dalle fiamme gialle circa presunte anomalie relative alle posizioni lavorative del personale non docente e al numero di studenti di un istituto scolastico paritario di Boscoreale, indagini che si erano poi allargate all'autenticità dei titoli di studio rilasciati. Stando a quanto appurato dagli inquirenti, gli indagati "avrebbero costituito nel tempo - si legge in una nota della Procura di Torre Annunziata - diverse società, che si sono susseguite nella gestione dei relativi istituti scolastici paritari, accreditandosi progressivamente presso il Ministero dell'istruzione e del merito, allorquando i precedenti istituti scolastici perdevano i requisiti per la parità scolastica". (ANSA).