(ANSA) - VENEZIA, 03 LUG - È stato fermato dagli agenti della Polizia Locale il turista che questa mattina si era arrampicato sul tetto di un vaporetto in movimento nel bacino di San Marco e che, poche ore dopo, ha ripetuto lo stesso gesto, venendo bloccato nuovamente a bordo dell'imbarcazione. L'uomo è stato intercettato dal Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale all'altezza di San Zaccaria e accompagnato al Comando del Tronchetto per l'identificazione e gli accertamenti del caso. Si tratta di un 18enne residente in provincia di Reggio Emilia che, al termine delle operazioni, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione. Identificato anche l'amico che si trovava con lui, della provincia di Treviso, che riprendeva la bravata con il cellulare. "Ringrazio gli agenti della Polizia Locale - dichiara il sindaco Simone Venturini - per la tempestività e la professionalità dell'intervento, così come il personale Actv che anche in questa occasione ha collaborato con senso di responsabilità e attenzione alla sicurezza dei passeggeri e della navigazione. Comportamenti come quello a cui abbiamo assistito oggi sono inaccettabili e non possono essere derubricati a bravate. Chi pensa di usare Venezia come un palcoscenico per qualche like in più sui social manca di rispetto alla città, ai veneziani, ai lavoratori del trasporto pubblico e a tutti i cittadini e visitatori che ogni giorno si muovono nel rispetto delle regole. Lo diciamo con chiarezza: su questi episodi la linea deve essere quella della tolleranza zero. Non siamo di fronte solo a un gesto incivile, ma a un comportamento che può mettere a rischio la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone. Ho chiesto agli uffici di valutare ogni ulteriore iniziativa consentita, compresa la richiesta di risarcimento per il danno d'immagine arrecato alla città. Venezia accoglie chi la visita - conclude - ma non può tollerare chi la offende. Venezia merita rispetto". (ANSA).