(ANSA) - BOLOGNA, 01 NOV - Una Piazza Maggiore trapuntata di ombrelli colorati, aperti per proteggersi dalla pioggia che scende sul cuore di Bologna, e lasciare che le chitarre accompagnino - senza danni - le parole delle canzoni di Guccini. È gremita la piazza simbolo della città emiliana dove si sono date appuntamento centinaia di persone per la Cantata in onore del 'Maestrone' di Pavana, morto a 86 anni lo scorso 6 agosto: un caleidoscopio di brani da sussurrare o intonare a squarciagola per ricordare il 'magistero' del cantautore modenese. Indimenticato e indimenticabile per un popolo che, davanti a San Petronio e sotto i portici, mischia adulti e bambini, ragazzi, genitori con un piccolo nel passeggino, nonni, coppie mano nella mano. Nell'aria, le note di 'Piccola città' e 'Canzone per un'amica', 'La Locomotiva', 'Autogrill', 'Auschwitz', suonate dai tanti seduti sul selciato davanti alla basilica e sul 'Crescentone' in attesa del via ufficiale della 'Cantata', il modo più dolce per celebrare Guccini. Come, forse, sarebbe piaciuto anche a lui. (ANSA).