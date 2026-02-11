(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per l'11 febbraio è pari a 33,13 euro al MWh, in netto calo rispetto al 10 febbraio attestatosi a 35,94 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. (ANSA).