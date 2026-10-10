(ANSA) - PAVIA, 10 OTT - Due ragazze di 16 e 17 anni sono ricoverate in gravi condizioni nei reparti di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia e del Niguarda di Milano, in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte a Ceranova (Pavia). Le due giovani erano in sella a una moto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un'auto parcheggiata. Secondo le prime notizie, le due minorenni si trovavano su una una moto che non era di loro proprietà. L'incidente è avvenuto verso l'una. La 16enne, che era alla guida, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro una vettura. Sono subito intervenuti sul posto gli operatori del 118. Le condizioni delle due ragazze sono immediatamente apparse molto gravi. La ragazza di 16 anni è stata trasportata in ambulanza al San Matteo, la 17enne in elicottero al Niguarda. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. (ANSA).