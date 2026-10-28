(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - Gli abitanti di una città del Mississippi, dove si trova una centrale elettrica fondamentale per alimentarie i data center dell'intelligenza artificiale, hanno ricevuto una proposta indecente da Elon Musk: vendergli le proprie case e trasferirsi altrove. A Southaven, già ribattezzata dai media americani 'Elonville', alcuni agenti immobiliari stanno bussando di porta in porta per conto di xAI, la società di intelligenza artificiale dell'uomo piu' ricco del mondo confluita in SpaceX a febbraio, proponendo l'acquisto delle abitazioni, a patto che i proprietari rinuncino a partecipare a una causa legale contro l'azienda. Il piano prevede l'acquisto 418 case, a un prezzo di mercato di 180.000 dollari, e 18 proprietari avrebbero già accettato di vendere. Secondo quanto riferito dal sindaco della città, le abitazioni serviranno ad accogliere il personale di xAI, che sta vivendo una fase di espansione rapidissima nell'area: negli ultimi due anni, infatti, l'azienda ha realizzato tre data center tra Southaven e la vicina Memphis, nel Tennessee. Questo ritmo frenetico, unito al rumore costante prodotto dalle turbine a gas installate, senza i dovuti permessi, per alimentare i data center, ha suscitato il profondo malcontento di alcuni residenti. (ANSA).