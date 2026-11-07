(ANSA) - BUENOS AIRES, 07 NOV - Migliaia di persone hanno partecipato oggi a Buenos Aires alla 35ª edizione del Pride Lgbt+, denunciando l'aumento delle aggressioni omofobe alla vigilia dell'arrivo di Papa Francesco nella capitale argentina. "Quando l'odio guadagna terreno, l'orgoglio nelle strade è un atto di resistenza", recitava lo slogan della manifestazione, tenutasi nel cuore della città. Il percorso è stato modificato a causa delle misure di sicurezza predisposte per la visita papale. Quest'anno, il corteo ha posto l'accento sulle aggressioni subite da alcune sex worker transgender nel quartiere di Palermo, all'inizio di novembre. Le donne sono state picchiate da oltre cinquanta uomini in bicicletta, che hanno poi diffuso le immagini sui social network. Non è stato ancora effettuato alcun arresto. "Ci emarginano, ci maltrattano, ci odiano; noi rispondiamo con l'amore, con progetti, con la famiglia e con questa festa", ha dichiarato all'Afp Jesica Pintos, anestesista di 51 anni, scesa in piazza per "celebrare la libertà" insieme alla moglie Luciana Burgos e al loro bambino di 5 anni. Secondo l'Osservatorio nazionale sui crimini d'odio Lgbt+, nel 2025 sono stati registrati nel Paese 80 omicidi legati all'orientamento sessuale delle vittime: un record dall'inizio di questo monitoraggio, avviato nel 2016. Le donne transgender rappresentano il gruppo più colpito. (ANSA).