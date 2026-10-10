(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - Il corteo pro Gaza a Bologna ha appena raggiunto piazza di Porta porta Maggiore. Mentre la testa del corteo sta per imboccare i Viali, bloccando il traffico nella direzione verso la stazione, la coda della manifestazione si trova ancora all'inizio di strada Maggiore. All'iniziativa, che a mano a mano si è fatta più partecipata, sono presenti migliaia di persone. "L'unica pace è la fine del sionismo" urlano i presenti. Il corteo è scortato da un ampio contingente di forze dell'ordine. (ANSA).