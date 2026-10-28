(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Introduciamo un premio per i giovani lavoratori under 30, 2.500 euro tassati all'1% che si possono ricevere tanto in 12 mensilità quanto in un'unica soluzione: vogliamo che un ragazzo che inizia a lavorare in Italia senta che questa nazione vuole spronarlo e vogliamo fare tutto quello che possiamo perché i ragazzi italiani non ritengano che per costruirsi un futuro bisogna fare le valigie e andarsene da questa nazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel Consiglio dei ministri al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra. (ANSA).