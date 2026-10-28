(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "L'incremento dell'Ires è del 3%, per le banche passiamo dal 27,5 a 30,5%, per le assicurazioni dal 24 al 27%". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato la manovra. Per l'Irap le poste su cui si va ad incidere sono le "spese amministrative e gli ammortamenti dei beni strumentali: l'imponibilità passa dal 90% al 30%, quindi c'è un abbattimento della deduzione. Sono escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le società di intermediazione immobiliare", ha aggiunto. Il viceministro ha anche ricordato che l'iperammortamento è già previsto fino al 2028. (ANSA).