(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Una riduzione complessiva di 30 milioni in tre anni del finanziamento alla Rai derivante dal canone di abbonamento per esercizi pubblici e commerciali e professionisti. Lo prevede una riformulazione di un emendamento parlamentare alla manovra. Viene stabilito che dal primo gennaio 2026 "le entrate versate a titolo di abbonamento alle radioaudizioni" vengano destinate, "al netto della somma di 110 milioni di euro annui", alla Rai. Viene inoltre stabilito che queste risorse vengano "ridotte di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028". (ANSA).