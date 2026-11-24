(ANSA) - RAVASCLETTO, 24 NOV - Nel febbraio 2023 era stato licenziato da un'azienda di Flaibano (Udine) perché, durante un periodo di malattia, era stato visto lavorare in una pizzeria di Ravascletto (Udine). L'uomo, di 45 anni, di Paularo (Udine), ha sempre sostenuto che stava aiutando la moglie nella sua pizzeria e il giudice, in appello, gli ha creduto e ne ha disposto il reintegro in azienda, confermando la sentenza di primo grado. Lo scrive il quotidiano Messaggero Veneto oggi in edicola. Il dipendente era in un periodo di malattia in seguito a un disturbo dell'adattamento, una condizione dovuta a stress che può provocare disagio e attacchi di ansia, precisa il Messaggero Veneto. Era stato però notato nella pizzeria "Alla Scaletta", di proprietà della moglie, mentre sparecchiava i tavoli, lavava i bicchieri e dava da bere al bancone ai clienti". L'azienda allora lo aveva licenziato ma il tribunale civile di Udine, due anni dopo, accogliendo i motivi dell' uomo, ne aveva ordinato il reintegro sul posto di lavoro oltre al pagamento di un indennizzo pari a dodici mensilità. L'azienda ritenendo incompatibile invece l'attività svolta dal suo dipendente rispetto alla malattia, aveva impugnato la sentenza ed era ricorsa alla Corte d'appello di Trieste. I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza del tribunale di Udine, disponendo il reintegro e condannando la ditta al pagamento delle spese processuali spiegando che "l'attività posta in essere nella pizzeria non è lavorativa, trattandosi di aiuto spontaneo posto in essere in favore della compagna, titolare del locale", come si legge nella sentenza. La donna, alla fine del 2022, meno di due mesi prima del licenziamento, aveva partorito il loro primo figlio quindi "quando la compagna era impegnata nell'accudimento del minore l'uomo le dava una mano". Insomma, "sporadiche attività" che "non sono incompatibili con la patologia dichiarata, anzi, lo stare in ambiente sociale, a contatto con le persone e lontano dall'ambiente aziendale, contribuisce alla riduzione della sintomatologia della malattia psichica" riscontrata. Tesi non condivisa dall'azienda che non riscontra nell' attività dell'uomo quel "mero aiuto familiare, prestato senza continuità ma soprattutto obbligatorietà", descritto dai giudici. (ANSA).