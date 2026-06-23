(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Almeno 38 gradi a Milano e 41 a Firenze, fino a 43 in Francia, anche 15-17 gradi oltre la media, e 39 a Londra: sono le previsioni di un caldo sempre più estremo nei prossimi giorni che riguarda non solo l'Italia, ma almeno metà dell'Europa. In base alle previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l'eccezionale persistenza delle alte temperature farà probabilmente superare il tristemente noto giugno 2003. "All'epoca - rileva Tedici - registrammo in Italia due fiammate distinte, una all'inizio e una alla fine del mese, durate 6-7 giorni ciascuna. Questa volta, invece, l'ondata, iniziata il 17 giugno, si protrarrà come un unico, ininterrotto blocco rovente per oltre due settimane". Nei prossimi giorni, rileva il meteorologo, "assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo di uno degli anticicloni più estremi mai osservati nel mese di giugno per intensità e persistenza su almeno metà dell'Europa. A livello di stress fisiologico per il corpo umano, una fase opprimente così prolungata risulterà di gran lunga peggiore di due fasi più brevi". E purtroppo dovremo tollerare anche lo spauracchio delle notti tropicali: in Pianura Padana minime notturne di 26-27°C rappresenteranno sempre più la nuova e insostenibile normalità, trasformando il clima di metropoli come Milano in quello umido e soffocante di Bangkok. Nemmeno rifugiarsi lungo le coste garantirà un vero sollievo: a La Spezia domenica 28 giugno, si prevedono 38°C reali con un tasso di umidità del 65%; una combinazione micidiale che farà schizzare la temperatura percepita oltre i 45°C. Infine anche l'instabilità è in agguato: fino a giovedì, a causa dell'effetto combinato tra caldo, umidità e all'enorme quantità di energia, avremo la possibilità di assistere a violenti scrosci di pioggia, accompagnati da grandine, lungo la fascia alpina e appenninica, con locali sconfinamenti verso le regioni tirreniche. Nel dettaglio: Martedì 23. Al Nord: sole e caldo, temporali sui rilievi, occasionali in pianura. Al Centro: sole, caldo, qualche temporale dai rilievi verso il settore tirrenico. Al Sud: sole, caldo, qualche temporale dai rilievi verso il settore tirrenico. Mercoledì 24. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi e locali pure in pianura e in Liguria. Al Centro: sole, caldo, qualche temporale dai rilievi verso il settore tirrenico. Al Sud: sole, caldo, qualche temporale dai rilievi verso il settore tirrenico. Giovedì 25. Al Nord: sole e caldo, temporali più isolati sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, qualche isolato temporale sui rilievi. Al Sud: sole e caldo, temporali di calore, anche forti, sui rilievi. Tendenza: anticiclone subtropicale sempre più forte, dal weekend punte di 41°C. (ANSA).