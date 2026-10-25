(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Scontri tra tifosi della Puteolana e del Portici al termine della gara del girone A del campionato di Eccellenza. Un sostenitore 34enne della squadra ospite è stato colpito alla testa, forse con una spranga, da un gruppo di supporter locali ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pozzuoli. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potranno aiutare a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto ed individuare i responsabili. Il match, disputato allo stadio Domenico Conte di Arco Felice, era stato vinto per 2-0 dalla squadra ospite. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime la più ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi in occasione dell'incontro di calcio Puteolana-Portici. Il prefetto manifesta "sentimenti di profonda vicinanza e solidarietà al giovane coinvolto e alla sua famiglia, ai quali rivolge un pensiero di sostegno in questo momento di apprensione". Michele di Bari sottolinea come "ogni forma di violenza sia del tutto incompatibile con i valori dello sport e con i principi di legalità e civile convivenza. La passione sportiva deve rappresentare un'occasione di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione, nel pieno riconoscimento delle regole e della dignità della persona. Condotte violente e comportamenti che compromettono l'ordine e la sicurezza pubblica non possono trovare alcuna giustificazione né essere ricondotti ai valori autentici dello sport, che costituisce, al contrario, uno strumento di coesione sociale e di crescita della comunità". Il prefetto esprime, infine, il proprio ringraziamento alle Forze di polizia e al personale sanitario. (ANSA).