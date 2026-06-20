(ANSA) - MARTIGNACCO, 20 GIU - Stop alle partite e ai giochi con il pallone nelle aree pubbliche attrezzate per bambini. Con un'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Mauro Delendi, il Comune di Martignacco (Udine) introduce nuove misure per tutelare sicurezza, decoro urbano e tranquillità dei residenti nei parchi comunali. Il provvedimento nasce, si legge nell'atto, dalle numerose segnalazioni ricevute da cittadini sull'utilizzo improprio delle aree verdi per attività non previste. Secondo il Comune, i giochi con il pallone - il primo a essere nel mirino è il calcio - possono creare situazioni di pericolo per i frequentatori, arrecare danni al patrimonio pubblico e privato e generare disturbo alla quiete. L'ordinanza vieta quindi il gioco del pallone, in qualsiasi forma, nelle aree pubbliche dotate di giochi per l'infanzia, salvo gli spazi espressamente destinati a tale attività. Vietati anche altri giochi o sport che, attraverso il lancio di oggetti, possano causare molestie o mettere a rischio persone e cose. Restano esclusi dal divieto i bambini accompagnati da genitori o adulti responsabili che utilizzino palloni non idonei a provocare danni. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre all'eventuale sequestro degli oggetti utilizzati. (ANSA).