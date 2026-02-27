(ANSA) - MILANO, 27 FEB - In Francia la crescita del Pil viene confermata dello 0,9% nel 2025. La crescita annuale ha risentito del rallentamento registrato nel quarto trimestre dello scorso anno, quando il Pil è aumentato solo dello 0,2% dopo un aumento dello 0,5% nel terzo trimestre. A febbraio l'indice dei prezzi al consumo è stimato in aumento dell'1%, dopo l'aumento dello 0,3% registrato a gennaio. Lo rende noto l'ufficio di statistica francese. Su base mensile, i prezzi al consumo dovrebbero aumentare dello 0,7% nel febbraio 2026, dopo il -0,3% di gennaio. (ANSA).