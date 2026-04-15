(ANSA) - MILANO, 15 APR - Sono ancora sotto il 30% le scorte europee di gas a due settimane dall'avvio della stagione degli stoccaggi. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie), l'associazione che raggruppa gli operatori del Vecchio Continente, l'Ue è al 29,55% a 334,35 TWh e un riempimento giornaliero dello 0,01%. Un miglioramento comunque rispetto ai 316,34 TWh, pari a meno del 28%, registrato lo scorso 3 aprile. L'Italia sfiora invece il 45%, salendo dal 43,24 al 44,76% a 91,23 TWh (44,76%). Un dato, quest'ultimo, che corrispondono quasi a due volte il dato della Germania, salita dal 21,9 al 23,22% a 57,49 TWh. Mentre l'Italia registra un indice di riempimento giornaliero pari allo 0,16%, in Germania si sta ancora attingendo alle scorte, con un indice di svuotamento pari dello 0,19%. Ad ostacolare le iniezioni di gas il prezzo, che nelle prime due settimane di aprile ha raggiunto un picco di 53,24 euro al MWh in chiusura di seduta sulla piazza Ttf di Amsterdam a causa della guerra tra Usa, Israele e Iran. Per il secondo giorno consecutivo le quotazioni appaiono in calo a 42,7 euro al MWh, sui minimi dallo scorso 2 marzo in vista di una ripresa dei negoziati tra Washington e Teheran. (ANSA).